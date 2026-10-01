День українського козацтва – це свято мужності, свободи та непохитного духу, яке має глибоке коріння в історії України.

Ця дата символізує зв’язок поколінь від запорожців, які боронили наші землі кілька століть тому, до сучасних воїнів, що захищають країну від російської агресії.

Факти ICTV нагадають, коли відзначається День українського козацтва, та допоможуть привітати зі святом усіх, хто по-справжньому любить свою країну.

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День українського козацтва – історія та дата

Історія українського козацтва починається ще в XV столітті. Тоді козаки стояли на кордоні між Литовським князівством і Кримським ханством, а згодом створили Запорізьку Січ – осередок боротьби та самоврядування.

Під проводом гетьманів козацьке військо стало грізною силою, що викликала повагу і страх у ворогів. І хоча в XVIII столітті Січ була зруйнована за наказом Катерини II, пам’ять про козацьку славу не згасла.

На початку 90-х років XX століття інтерес до традицій і спадщини козаків знову посилився. У 1999 році День українського козацтва офіційно встановили на 14 жовтня – у свято Покрови Божої Матері, небесної покровительки козаків. Саме тоді у Січі традиційно обирали нового отамана.

У 2023 році Президент України підписав указ, яким змінив дату святкування. Відтоді День українського козацтва відзначають щороку 1 жовтня. Зміна пов’язана з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар.

Таким чином, у 2026 році День українського козацтва припадає на четвер, 1 жовтня.

День українського козацтва – привітання у листівках

Листівки до Дня українського козацтва – простий і щирий спосіб показати, що ми пам’ятаємо й цінуємо подвиг захисників України. Обирайте зображення з привітаннями та діліться ними у цей день.

День українського козацтва – привітання у віршах

Непереможні козаки

Вам лине слава крізь віки,

Вам дякуєм за Україну.

Не дали впасти на коліна!

(Наталія Кіщук)

***

Козацька пісня в серці лине,

Хоч вже давно пройшли віки,

Ви зберегли нам Україну,

Навіки славні козаки!

***

Що для мене орда?

Що для мене москаль?

Од козацьких атак

хто, скажіть, не тікав?

В когось є далина

і своя сторона,

а для мене лишень

Україна одна.

(Йосип Струцюк)

***

Рідна наша Україно,

Не дам упасти на коліна,

Захищу від злих атак,

Недарма ж бо я козак.

***

Ми неньку нашу, Україну

Обережем від всяких бід.

Ми, козаки, одна родина,

Міцний і славний весь наш рід.

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