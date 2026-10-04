Сьогодні, 4 жовтня, в Україні відзначають День учителя, День територіальної оборони, День ветеринарної служби та Міжнародний день африканської діаспори.

Також цього дня відзначають Всесвітній день тварин.

Для православних вірян це день пам’яті святого священномученика Ієрофея, єпископа Афінського.

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Факти ICTV зібрали всі головні події 4 жовтня – дізнавайтеся, які є народні прикмети, що можна та не можна робити цього дня, а також, хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 4 жовтня 2026 року

Православна церква вшановує пам’ять священномученика Ієрофея, єпископа Афінського. Апостол Павло призначив Ієрофея першим єпископом Афін.

За переказами, святий був серед учнів, які чудесним чином були присутні на похованні Божої Матері. Наприкінці I століття він прийняв мученицьку смерть, а його голова зберігається у монастирі біля грецького міста Мегара.

Який сьогодні, 4 жовтня 2026 року, день в Україні

Традиційно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя — професійне свято тих, хто щодня дарує знання, допомагає дітям пізнавати світ і знаходити свій шлях. Подію було встановлено у 1994 році на підтримку ініціативи працівників освіти.

Також на першу неділю жовтня припадає День територіальної оборони. Свято було засноване указом президента Володимира Зеленського у 2020 році з огляду на важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності держави.

Ще 4 жовтня в Україні відзначають День ветеринарної служби в системі Міністерства внутрішніх справ. Це професійне свято людей, які стоять на варті санітарної безпеки: щодня займаються санітарним та епідеміологічним контролем, проводять карантинні заходи й забезпечують безпечність тваринної продукції.

Хто святкує день ангела 4 жовтня 2026 року

День ангела 4 жовтня відзначають одразу кілька імен. Свої іменини сьогодні святкують Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан та Вероніка.

Що не можна робити 4 жовтня 2026 року

Сваритися, лаятися, випромінювати негатив.

Не йти до лісу й не пускати незнайомців у дім, щоб уникнути неприємностей.

Не починати нових справ і не завершувати старі. За місячним календарем, цей день несприятливий для стартів і фіналів.

Не заводити нових знайомств.

Уникати надмірного тиску на оточення й бажання шокувати інших – у дні під впливом Водолія це лише шкодить.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні гарний день для роботи над собою, корекції минулого та гармонізації життя. Він сприяє навчанню, омолодженню організму та духовному розвитку. Саме час виготовляти талісмани й амулети, займатися косметичними процедурами та стрижкою.

Місяць у Водолії налаштовує на свободу й відкритість. Це сприятливий момент для експериментів, реформ і ризикованих проєктів – несподівані ідеї мають шанс на успіх.

Також добре дозволити собі приємні покупки чи маленькі радощі, більше бувати серед людей і спілкуватися з друзями.

Народні прикмети на 4 жовтня 2026 року

Холодно вдень, але теплішає до ночі – чекайте на погіршення погоди.

Листя берези жовтіє зверху – весна буде теплою й ранньою.

Сильний вітер цього дня віщує сувору зиму.

Похмурий день – таким буде й увесь жовтень.

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