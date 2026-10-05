У понеділок, 5 жовтня, в Україні відзначається Всесвітній день запобігання булінгу, Міжнародний день лікаря та Всесвітній день архітектора й архітектури.

Ці свята припадають на перший понеділок жовтня.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святої мучениці Харитини. Більше про свята, іменини, прикмети й заборони дня — далі в матеріалі.

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Яке сьогодні церковне свято – 5 жовтня 2026 року

5 жовтня православні віряни згадують святу мученицю Харитину, яка народилася у 287 році й в дитинстві залишилися сиротою. Дівчину виховав благочестивий і заможний християнин Клавдій.

Завдяки своїй вірі та доброті Харитина навернула багатьох людей до християнства. Під час гонінь імператора Діоклетіана дівчина зазнала жорстоких катувань, але не зреклася своєї віри. Харитина померла мученицькою смертю у 304 році. Клавдій знайшов тіло святої й поховав її за всіма християнськими звичаями.

Хто святкує день ангела 5 жовтня 2026 року

День ангела сьогодні святкують власники імен Гаврило, Григорій, Дем’ян, Денис, Макар, Матвій та Олександра.

Що не можна робити 5 жовтня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Не варто відмовляти у допомозі тим, хто просить.

Народні прикмети не радять лінуватися і байдикувати — це до невдач у справах. Не можна заздрити чужому щастю, досягненням та бажати зла іншим людям, інакше все повернеться до вас бумерангом.

Що можна робити сьогодні

Свято Харитини здавна вважається вдалим для будь-якого рукоділля, особливо для вишивання і ткацтва.

У народі вірили, що багаття цього дня є очисним. За прикметами, якщо в полум’я кинути річ хворої людини, то незабаром вона одужає. Сприятливий день для поїздок і подорожей.

Народні прикмети на 5 жовтня 2026 року

Листя з берези ще не опало — зима буде пізньою і м’якою.

У повітрі літає павутина — тепло протримається ще довго.

Черемха і клен скинули листя — до погіршення погоди.

Домашні тварини поводяться неспокійно — чекайте на негоду.

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