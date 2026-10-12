Сьогодні, 12 жовтня, в Україні та світі відзначають одразу кілька подій, серед яких – Всесвітній день економіста та День економіста в Україні.

Для православних вірян 12 жовтня – день пам’яті мучениці Домники, а також мучеників Прова, Тараха й Андроника.

Факти ICTV зібрали всі головні події цього дня — дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 12 жовтня 2026 року

Православна церква цього дня вшановує мучеників Прова, Тараха й Андроника, які постраждали за християнську віру у IV столітті в місті Тарсі, що в Малій Азії.

Святий Тарах, колишній воїн, рішуче відмовився принести жертву язичницьким богам, проголосивши, що поклоняється лише істинному Богу. Разом із ним на суд привели Прова та Андроника, які також не зреклися своєї віри. Після численних катувань усіх трьох стратили, а християни потайки поховали їхні тіла.

Також 12 жовтня церква згадує мученицю Домнику – святу, яка жила в Кілікії та прийняла мученицьку смерть за віру в Христа наприкінці III століття. За переказами, вона відмовилася зректися Господа, за що була піддана жорстоким тортурам: її били, катували вогнем і кинули до в’язниці, де вона померла.

Який сьогодні, 12 жовтня 2026 року, день в Україні

12 жовтня в Україні відзначають День економіста — професійне свято фахівців, які працюють у сфері фінансів, бізнесу, статистики, аналітики та державного управління. Ця спеціальність вимагає аналітичного мислення, глибоких знань у сфері математики, уміння працювати з великими масивами даних і сучасними цифровими інструментами.

Хто святкує день ангела 12 жовтня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Олександр, Остап та Тарас.

Що не можна робити 12 жовтня 2026 року

Лаятися, сваритися чи з’ясовувати стосунки.

Давати або брати гроші в борг.

Займатися пранням, прибиранням та іншою хатньою роботою.

Робити великі покупки – особливо спонтанні, під впливом емоцій.

Витрачати час на непотрібне спілкування чи участь у сумнівних заходах.

Що можна робити сьогодні

12 жовтня – день із потужною енергетикою, який сприяє активним діям і духовному оновленню. Це чудовий час для визначення життєвих цілей, ухвалення важливих рішень, вибору професії або початку нових справ. Все, що розпочнеться цього дня, матиме високі шанси на успіх.

Корисно бувати на свіжому повітрі – заряджатися енергією вітру, гуляти біля води або навіть купатися в прохолодній воді. Місяць у Близнятах додає рухливості, тому день підходить для коротких поїздок, зустрічей із друзями, відвідування цікавих подій. Головне – не сидіти вдома.

Це сприятливий період для тренувань: можна збільшити фізичні навантаження, адже сама природа додає сил. Добре проводити масові заходи – конференції, збори, святкування, колективні заняття. Усе, що відбувається цього дня, об’єднує людей і надихає на спільну дію.

У духовному плані день підходить для медитацій, споглядання, молитви чи самопізнання.

Народні прикмети на 12 жовтня 2026 року

Птахи летять низько – до ранніх морозів.

Яскраві зорі на небі – зима буде холодною.

Тьмяне зоряне небо – до теплої осені.

Багато зірок – наступного року буде щедрий урожай.

Якщо чути грім – зима буде пізньою і м’якою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.