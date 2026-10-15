У четвер, 15 жовтня, відзначається День здоров’я молочної залози, Міжнародний день сільських жінок, Міжнародний день білої тростини та Всесвітній день миття рук.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Єфимія Нового і преподобномученика Лукіана. Більше про свята, іменини, прикмети й заборони дня — далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 15 жовтня 2026 року

Згідно з православним календарем, цього дня згадують преподобного Єфимія Нового Солунського. Він жив у Палестині в IX столітті, походив з християнської родини, рано прийняв постриг і став відлюдником. Заснував чернечу громаду поблизу Салонік. У народі Єфимія вважали захисником від нечисті.

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Також 15 жовтня віряни вшановують пам’ять преподобномученика Лукіана Антіохійського. Він був родом із сирійського міста Самосата і жив у III столітті. Був висвячений на пресвітера. За віру у Христа зазнав багато катувань.

Хто святкує день ангела 15 жовтня 2026 року

Іменини цього дня відзначають власники таких чоловічих імен: Денис, Дмитро, Іван, Лук’ян, Опанас, Семен, Юхим.

Що не можна робити 15 жовтня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять лагодити зламані речі — вони довго не прослужать.

Не можна лінуватися, сьогодні обов’язково потрібно зробити хоча б три справи – це до удачі в майбутньому. Не можна позичати гроші — інакше в домі не буде достатку.

Що можна робити сьогодні

У святих Єфимія і Лукіана просять захисту від нечисті та зцілення від фізичних хвороб і душевних травм.

Цього дня можна займатися різними домашніми справами й готуватися до зими. Сприятливий день для творчості, рукоділля та відпочинку.

Народні прикмети на 15 жовтня 2026 року

Круг навколо місяця — до заморозків.

Комарі досі літають — зима буде м’якою.

На світанку хмарно — до погіршення погоди.

Безхмарне і ясне небо — чекайте на гарну погоду.

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