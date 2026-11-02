Яке свято 2 листопада 2026: не жалійте себе та не відмовляйте в допомозі
Сьогодні, 2 листопада, в Україні та на міжнародному рівні ця дата присвячена Дню припинення безкарності за злочини проти журналістів, покликаному привернути увагу до захисту свободи слова та покарання винних у переслідуванні представників медіа.
Для православних вірян цей день присвячений вшануванню святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.
Факти ICTV зібрали всі головні події цього дня – дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 2 листопада 2026 року
- Хто святкує день ангела 2 листопада 2026 року
- Що не можна робити 2 листопада 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 2 листопада 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 2 листопада 2026 року
2 листопада православна церква вшановує святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.
Ці святі жили у IV столітті та були чиновниками при перському царі Сапорі II. За те, що відкрито сповідували християнство та відмовилися поклонятися язичницьким богам, їх піддали жорстоким тортурам і стратили.
Хто святкує день ангела 2 листопада 2026 року
2 листопада іменини святкують Костянтини. Це ім’я має давньогрецьке походження від слова constans, що означає стійкий, незмінний, той, хто тримає порядок.
Усіх чоловіків з ім’ям Костянтин сьогодні варто привітати з днем ангела та побажати міцності духу, добробуту й Божого благословення.
Що не можна робити 2 листопада 2026 року
- Проявляти жалість до себе чи інших, а також заздрість – це вважається енергетично виснажливим і може притягнути невдачі.
- Вживати м’ясо, алкоголь, нікотин та важку їжу – день потребує чистоти тіла та думок.
- Починати складні бізнес-операції – дозволене лише спонсорство чи благодійність.
- Перевантажувати серце.
Що можна робити сьогодні
Астрологічно це один із найсприятливіших днів для усамітнення, медитації та духовних практик. Посилюється здатність відчувати емоції інших людей, з’являється потреба в тиші, естетиці й душевному комфорті.
Варто приділити увагу легким вправам на розтягнення, йозі або масажу — це допоможе активізувати енергетичні потоки.
Рекомендується слухати музику, читати поезію, дивитися глибокі фільми або відвідати музей — усе, що викликає щире емоційне переживання.
Народні прикмети на 2 листопада 2026 року
- Якщо зранку туман – зима буде теплою.
- Сніг пішов рано вранці – очікуються сильні морози.
- Птахи ховають голови під крила – наближається похолодання.