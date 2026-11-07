У суботу, 7 листопада, відзначається Всесвітній день відповідального туризму, Міжнародний день медичної фізики, Міжнародний день інуїтів та Міжнародний день африканського письменника.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих 33-х мучеників у Мелітині. Більше про свята, іменинників, прикмети й заборони дня — далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 7 листопада 2026 року

Згідно з правосланим календарем, цього дня згадують 33-х святих мучеників, які постраждали за віру в Христа у Мелітині під час правління імператора Діоклетіана (284–305 рр.).

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Попри жорстокі катування, мученики відмовлялися поклонятися язичницьким богам. Серед них – Ієрон, Ісіхій, Нікандр, Афанасій, Мамант, Варахій, Калиник, Феоген та багато інших християн, які твердо відстоювали свою віру.

Хто святкує день ангела 7 листопада 2026 року

Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Федір та Єлизавета.

Що не можна робити 7 листопада 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість.

Народні прикмети не радять відмовляти у допомозі нужденним, інакше в будинку не буде грошей. Не варто купувати дорогі речі — довго вони не прослужать.

Також 7 листопада потрібно остерігатися сумнівів. Якщо забаритися й упустити момент, то можна втратити щось важливе.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна працювати, прибирати, прати, займатися рукоділлям та різними домашніми справами.

Згідно з місячним календарем, дата 7 листопада сприятлива для заручин, одруження, знайомств і контактів із представниками протилежної статі.

Народні прикмети на 7 листопада 2026 року

Листя ще не опало — чекайте на сувору зиму.

Сонячний день — весна буде ранньою.

Випало багато снігу — до гарного врожаю наступного року.

Ворони сидять на нижніх гілках — до сильного вітру.

Зірки тьмяні — до холодів і негоди.

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