Ретроградний Меркурій в астрології пов’язують із труднощами в спілкуванні, затримками в поїздках, непорозуміннями та проблемами з документами й технікою. Люди, які вірять в астрологічні прогнози нерідко чекають, коли він завершиться, щоб повернутися до звичного планування справ.

Факти ICTV розповідають, коли закінчується ретроградний Меркурій, що означає це явище з погляду астрономії та чому астрологи виділяють додатковий період після його завершення.

Що таке ретроградний Меркурій з погляду астрономії

Ретроградний рух — це видимий рух планети у зворотному напрямку відносно зірок. Такий ефект виникає через зміну взаємного положення Землі та інших планет під час їхнього обертання навколо Сонця.

Зараз дивляться

Як пояснює NASA, спостерігачеві із Землі може здаватися, що планета рухається назад. Насправді вона продовжує рухатися своєю орбітою навколо Сонця.

Меркурій робить повний оберт навколо Сонця приблизно за 88 земних діб. Це значно швидше, ніж Земля, якій для цього потрібно близько року. Через різницю в швидкості руху та зміну положення планет виникає оптичний ефект, який називають ретроградністю.

Ретроградний Меркурій у листопаді: коли закінчується

Осінній цикл зворотного руху планети розпочався 24 жовтня. Тож багатьох цікавить, коли закінчується ретроградний Меркурій у листопаді 2026 року.

Закінчення ретроградного Меркурія припадає на 13 листопада 2026 року. Саме цю дату астрологи визначають як день повернення планети до прямого видимого руху. У астрології цей цикл пов’язують зі знаком Скорпіона.

Що означає тіньовий період Меркурія

Коли закінчується ретроградний Меркурій, настає інша фаза, яку астрологи виділяють як постретроградний тіньовий період. Він триватиме до 30 листопада 2026 року.

Цим терміном позначають час, коли планета під час прямого руху повторно проходить ділянку зодіакального кола, якою рухався до початку ретроградності.

В астрології цей етап пов’язують із поступовим завершенням справ, переглядом домовленостей і виправленням помилок, які могли виникнути раніше.

Отже, 13 листопада закінчується ретроградний рух Меркурія, а 30 листопада — його постретроградний тіньовий період.

Що радять астрологи під час ретроградного Меркурія

Меркурій пов’язують із комунікацією, документами, навчанням, поїздками та обміном інформацією.

Тому під час його ретроградної фази астрологи радять уважніше перевіряти документи, не поспішати з домовленостями, уточнювати деталі поїздок і повертатися до незавершених справ.

Після 13 листопада можна поступово переходити до нових планів, а завершення тіньового періоду 30 листопада символізує закінчення всього циклу.

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