Новорічне свято — одна з тих подій, на яку з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Це можливість зібратися за одним столом із рідними, побачитися з друзями, відволіктися від щоденних турбот і просто провести час разом.

Попри складний час, війну та повітряні тривоги, українцям хочеться хоча б на вечір створити атмосферу затишку та свята.

Один із варіантів — організувати сімейну новорічну вечірку, приготувати улюблені страви та залучити до цього рідних.

Зараз дивляться

При цьому зовсім не обов’язково витрачати багато грошей або цілий день проводити біля плити. Навіть із доступних продуктів можна скласти цікаве святкове меню.

2027 рік за східним календарем буде роком Вогняної Кози, яку також називають Вівцею. Китайський Новий рік розпочнеться 6 лютого 2027 року. Однак символіку прийдешнього року можна використати вже під час підготовки до новорічної ночі.

Тож Факти ICTV зібрали ідеї, що приготувати на Новий рік 2027, які закуски, салати та гарячі страви поставити на стіл, а також як скласти меню для двох або великої компанії.

2027 рік — рік якої тварини та що приготувати на свято

Вогняну Козу в східних традиціях пов’язують із затишком, спокоєм і природністю. Тому для святкового столу можна обрати страви зі свіжих овочів, зелені, сиру, фруктів і горіхів.

Але не варто сприймати такі рекомендації як суворі правила. Ніхто не забороняє готувати улюблені м’ясні страви, традиційні салати чи рибу. Головне, щоб новорічне меню подобалося вам і вашим гостям.

Які страви мають бути на новорічному столі 2027

Під час планування святкового меню варто передбачити кілька видів закусок, один-два салати, основну гарячу страву, гарнір і десерт. Цього цілком достатньо для сімейної вечері або невеликої компанії.

Для новорічного столу можна обрати:

Закуски: рулетики з лаваша, канапе з рибою, тарталетки з куркою та грибами.

Салати: олів’є, салат із куркою та ананасом, овочевий салат із фетою.

Гарячі страви: запечена курка, свинячі рулетики із сиром або риба з овочами.

Гарніри: картопля по-селянськи, запечені овочі.

Десерти: шоколадний торт, мандариновий чизкейк або фруктова тарілка.

Що приготувати на Новий рік 2027: прості рецепти закусок і салатів

Закуски зручно подавати невеликими порціями. Їх можна приготувати заздалегідь, щоб перед святом залишилося лише розставити страви на столі.

Рулетики з лаваша із сиром та зеленню

Для приготування знадобляться два листи тонкого лаваша, 200 г вершкового сиру, один огірок і невеликий пучок кропу.

Змішайте сир із подрібненою зеленню, рівномірно розподіліть начинку по лавашу. Додайте тонко нарізаний огірок, загорніть усе в рулет і поставте в холодильник на 30 хвилин. Перед подаванням наріжте порційними шматочками.

Тарталетки з куркою та грибами

Візьміть 10 готових тарталеток, 150 г курячого філе, стільки ж печериць, одну цибулину та 50 г твердого сиру.

Курку відваріть і наріжте, гриби обсмажте разом із цибулею. Змішайте інгредієнти, додайте трохи сметани та наповніть тарталетки. Зверху посипте сиром і поставте в духовку на 5-7 хвилин за температури 180 °C.

Салати до новорічного столу

Для салатів можна поєднати традиційні рецепти з новими варіантами:

Салат із куркою та ананасами. Для нього потрібні 200 г відвареного курячого філе, 150 г консервованих ананасів, 100 г твердого сиру та два яйця. Курку, ананаси й яйця наріжте кубиками, сир натріть. Змішайте інгредієнти та заправте майонезом.

Овочевий салат із фетою. Змішайте руколу, помідори чері, нарізаний огірок і кубики фети. Додайте трохи горіхів, оливкову олію та лимонний сік. Такий салат стане легким доповненням до ситних гарячих страв.

Гарячі страви на Новий рік 2027: що подати гостям

Основна гаряча страва зазвичай стає центром святкового столу. Для сімейної вечері можна приготувати курку з картоплею, м’ясні рулетики або запечену рибу.

Запечена курка з картоплею. Візьміть курку вагою 1,5-2 кг, кілограм картоплі, кілька зубчиків часнику, олію, паприку, сіль і перець. Курку натріть спеціями та часником. Картоплю наріжте великими шматочками й викладіть навколо птиці. Запікайте за температури 180 °C до повної готовності.

М’ясні рулетики із сиром. Для цієї страви знадобляться 600 г свинини, 150 г твердого сиру, часник і зелень. М’ясо наріжте тонкими шматочками, відбийте, посоліть і поперчіть. Сир змішайте з подрібненим часником та зеленню. Викладіть начинку на м’ясо, скрутіть рулетики й закріпіть зубочистками. Обсмажте до рум’яної скоринки, а потім доведіть до готовності в духовці.

Що приготувати на Новий рік для двох або великої компанії

Якщо свято плануєте відзначати удвох, немає потреби готувати багато різних страв. Достатньо однієї гарячої страви, салату, кількох закусок і десерту.

Наприклад, можна приготувати запечену рибу або куряче філе, овочевий салат із фетою, канапе з червоною рибою та фруктовий десерт. Останній легко зробити без випікання, адже достатньо викласти в склянки шарами подрібнене печиво, йогурт, фрукти та шоколад.

Для великої компанії з 6-8 людей меню варто розширити. На стіл можна поставити два-три салати, кілька видів закусок, запечену курку або м’ясні рулетики, картоплю та десерт. Також варто подбати про напої: домашній узвар, лимонад, соки або компот.

Як підготувати новорічне меню 2027 та не витратити зайвого

Щоб підготовка до свята не забрала багато часу та грошей, краще заздалегідь визначити кількість гостей і скласти список покупок.

Є кілька простих порад:

Не готуйте багато однакових страв. Краще запропонувати гостям різні закуски та салати.

Використовуйте одні й ті самі продукти для кількох рецептів. Наприклад, сир можна додати до тарталеток, рулетиків і салату.

Обирайте доступні сезонні продукти: буряк, моркву, картоплю, капусту, яблука та мандарини.

Частину підготовки зробіть напередодні: відваріть овочі, замаринуйте м’ясо, приготуйте начинку для закусок.

Залучайте до приготування рідних. Так підготовка до свята стане спільною справою.

Новорічний стіл 2027 зовсім не обов’язково має складатися з великої кількості дорогих страв. Набагато важливіше, щоб за ним зібралися близькі люди, а приготування частувань і саме святкування принесли приємні емоції.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.