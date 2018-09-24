49 днів без їжі та води: підліток дивом вижив у відкритому морі

Суховантаж Arpeggio врятував індонезійця, який дрейфував на плавучій хатині поблизу острова Гуам.

Поблизу острова Гуам врятували індонезійця, який провів у морі 49 днів, поки його не помітив суховантаж, який прямував під прапором Панами в Японію.

Підліток працював на стаціонарній пастці для риболовлі – він стежив за тим, щоб у хатині горіло світло, що привертає риб. Раз на тиждень до Аділанга приїжджала людина з компанії-власника, щоб забрати улов і привезти воду, їжу, газ і паливо для генератора електроенергії. Увесь інший час він був на самоті, повідомляє Jakarta Post.

Повз хлопця пропливли 10 кораблів. Фото: Twitter/kjriosaka.

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У липні через сильний шторм судно віднесло в море: хатина віддалилася від острова Сулавесі на значну відстань. Запасів харчування вистачило індонезійцеві всього на декілька днів. Для того, щоб не померти від голоду і спраги, він ловив рибу, палив шматки судна і пив морську воду, яку пропускав через одяг, щоб вона стала менш солоною.

Нагадаємо, в Індонезії після аварії літака єдиним, хто вижив, виявився 12-річний хлопчик.