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Ціни на нафту зросли до чотирирічного максимуму

Нафта зросла в ціні через побоювання на рахунок дефіциту пропозиції нафти.

Ціни на нафту еталонної марки Brent вперше з 2014 року зросли до $80,51 за барель.

Відзначається, що зростання цін викликане побоюваннями, що санкції США проти Ірану можуть призвести до дефіциту пропозиції нафти, пише Інтерфакс.

Листопадовий ф’ючерс на Brent піднімався до $80,60 за барель (+2,3%), перевищивши попередній максимум цього року, встановлений у травні на позначці $80,50 за барель.

Читайте: З 1-го на 17-е місце: Газпром звалився в рейтингу енергетичних гігантів S&P

WTI з поставкою в листопаді подорожчала на 1,9%, до $72,16 за барель – максимуму з 11 липня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК знизити ціни на бензин.

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