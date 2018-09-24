Ціни на нафту зросли до чотирирічного максимуму

Нафта зросла в ціні через побоювання на рахунок дефіциту пропозиції нафти.
Ціни на нафту еталонної марки Brent вперше з 2014 року зросли до $80,51 за барель.
Відзначається, що зростання цін викликане побоюваннями, що санкції США проти Ірану можуть призвести до дефіциту пропозиції нафти, пише Інтерфакс.
Листопадовий ф’ючерс на Brent піднімався до $80,60 за барель (+2,3%), перевищивши попередній максимум цього року, встановлений у травні на позначці $80,50 за барель.
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WTI з поставкою в листопаді подорожчала на 1,9%, до $72,16 за барель – максимуму з 11 липня.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК знизити ціни на бензин.
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