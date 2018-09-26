Нова зустріч Трампа та Кім Чен Ина – названо терміни

Зустріч президента США Дональда Трампа та Лідера Північної Кореї Кім Чен Ина може відбутися у жовтні.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що нова зустріч президента США Дональда Трампа та Лідера Північної Кореї Кім Чен Ина може пройти у жовтні, або трохи пізніше, повідомляє Reuters.

– Зустріч Трампа і Кім Чен Ина може відбутись у жовтні, проте більш імовірно, що після, – сказав Помпео.

За його словами, американська сторона ретельно працює для того, аби створити правильні умови для досягнення більшого успіху у майбутніх перемовинах між двома лідерами.

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До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин відправив президенту США Дональду Трампу лист із проханням про другу зустріч.