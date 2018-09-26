Вбивця Кім Валль програв апеляцію на довічне ув’язнення

Данський винахідник Петер Мадсен програв апеляцію на вирок суду у справі щодо вбивства Кім Валль.

Данський винахідник Петер Мадсен програв апеляцію на довічне ув’язнення у справі щодо вбивства шведської журналістки Кім Валль, повідомляє Associated Press.

– Данський конструктор субмарини Петер Мадсен, якого засудили за тортури й вбивство шведської журналісти Кім Валль минулого року, програв апеляцію на довічне ув’язнення, – йдеться у повідомленні.

Довічне ув’язнення у Данії означає, що засудженому доведеться провести за ґратами близько 16 років, проте цей термін можуть продовжити.

Читайте: У Данії знайшли рештки журналістки Кім Валль

До слова, капітан човна Наутілус Пітер Медсен стверджує, що розчленував журналістку Кім Валль, проте померла вона від нещасного випадку.