Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант назвав зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на полях Генасамблеї ООН “відвертим обміном” думками, додавши, що це було “досить жорстко”.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

– Я вважаю, що дипломатична фраза, яку ми використовуємо – це відвертий обмін думками. Це було досить жорстко. Тому що це неприйнятно, щоб Росія давала вказівки своїм агентам ГРУ використати хімічну зброю на британській землі, – зазначив глава британського МЗС.

За його словами, “комфортного місця для Росії в світі” не буде, якщо вона продовжить діяти так, як діє зараз.

Хант зазначив, що послання Великої Британії до Росії є простим – за використання хімічної зброї вона заплатить “дуже високу ціну”.

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