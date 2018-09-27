Найвідоміший плейбой Італії Мауріціо Дзанфанті помер під час сексу з 23-річною туристкою в автомобілі на околиці Ріміні.

Чоловік помер у віці 63 років. Причиною смерті став інфаркт міокарда, пише Bild.

За словами самого героя-коханця, за все життя, він спокусив більше 6 тис. жінок.

Мауріціо став легендою у 1970-ті роки. У 17 років він почав працювати аніматором у популярному у той час диско-барі Blow Up: він повинен був заманювати молоденьких туристок у клуб. Після веселощів у клубі плейбой заманював жінок у свої обійми. Кількість жінок, які побували в його ліжку, доходило до 500 за один сезон на узбережжі Адріатики.

Своє останнє інтерв’ю плейбой дав у 2014 році.

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До речі, у британському місті Ліверпуль пара з ожирінням зайнялася сексом, у результаті чого був зруйнований триповерховий будинок.