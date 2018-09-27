У Нідерландах заарештували 7 осіб за підозрою у підготовці великого теракту.
Арешти були проведені антитерористичним підрозділом поліції в містах Арнем і Верт, повідомляє Associated Press.
У затриманих вилучено п’ять одиниць вогнепальної зброї.
Головним організатором був 34-річний виходець з Іраку, який у 2017 році вже потрапляв в поле зору поліції через спробу виїхати до Сирії або Іраку, щоб воювати на боці ІДІЛ.
Підозрювані планували теракт на великому заходів і одночасно підірвати автомобіль, начинений вибухівкою, в іншому місці.
Водночас у поліції не уточнили, де і коли саме планувалися теракти.
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До слова, СБУ вдалося запобігти теракту в Хмельницькій області, який планували здійснити спецслужби Росії через завербовану українку.