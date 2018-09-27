Верховний суд Індії скасував кримінальну відповідальність за секс із заміжньою жінкою без згоди її чоловіка.

Про це повідомляє BBC.

Голова суду Діпак Місра назвав відповідну статтю Кримінального кодексу “архаїчної і неконституційною”. Він заявив, що подружня зрада може бути підставою для розлучення, але “не кримінального переслідування”.

Раніше в Індії за секс із заміжньою жінкою без згоди її чоловіка загрожувало до п’яти років в’язниці. Покарання загрожувало тільки чоловікові, оскільки він розглядався як ініціатор зради, навіть якщо жінка добровільно вступила з ним в інтимний зв’язок. При цьому жінка не мала права притягати до відповідальності чоловіка у разі його зради.

Скасувати кримінальну відповідальність за зраду у серпні 2017 року зажадав у Верховного суду Індії 41-річний бізнесмен Джозеф Шині, який проживає в Італії. Своє звернення від аргументував тим, що закон є дискримінаційним, оскільки обмежує права чоловіків, роблячи їх єдиним “цапом-відбувайлом” адюльтеру. У той же час жінок закон розглядає лише як “об’єкти” і “власність чоловіка”.

– Заміжні жінки жодним чином не відрізняються від одружених чоловіків, тому не повинні переслідуватися по-особливому, – йдеться в його заяві.

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Нагадаємо, що на початку вересня поточного року в Індії скасували кримінальне покарання за одностатеві зв’язки. Раніше за це могли відправити за ґрати на 10 років.