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Австралія посилить тиск на Росію через MH17

В Австралії закликали РФ визнати результати розслідування щодо катастрофи MH17.

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн закликав Росію визнати результати розслідування Спільної слідчої групи щодо катастрофи MH17, повідомляє news.com.au.

– Я підтверджую нашу безумовну підтримку незалежного розслідування Спільної слідчої групи… Ми шкодуємо, що Росія досі не визнала фактичні висновки JIT, і ще раз підтверджуємо, що Австралія повністю довіряє незалежності, неупередженості та професіоналізму JIT, – сказала Пейн.

Вона додала, що Австралія повністю визнає проміжні результати розслідування катастрофи MH17.

– Мій голландський колега, Стеф Блок також скористався цією можливістю, щоб коротко повідомити колег з інших країн JIT про наше рішення притягнути Росію до відповідальності згідно з нормами міжнародного права, – підсумувала міністр.

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До слова, у Великій Британії заявили, що Росія має визнати провину за збиття малайзійського Boeing MH17.

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