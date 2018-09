Через 7-10 днів планують розкрити справжнє ім’я підозрюваного в отруєнні Сергія Скрипаля “Олександра Петрова”.

The Bellingcat і The Insider планують розкрити справжнє ім’я “Олександра Петрова”, якого підозрюють в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки, через 7-10 днів, повідомляє The Times.

– Інформація про особу другого підозрюваного в отруєнні у Солсбері, ймовірно, буде оприлюднена за кілька днів, у той час як у російських шпигунських кругах двом дали смішне прізвисько Дольче й Габбана, – йдеться у повідомленні.

У The Bellingcat та The Insider впевнені, що знають ім’я “Олександра Петрова” і хочуть оприлюднити дані про нього через 7-10 днів.

Читайте: Хто такий Анатолій Чепіга. Що відомо про можливого отруйника Скрипалів

До слова, спецслужби Великої Британії встановили особу третього підозрюваного у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері.