Спецслужби Великої Британії встановили особу третього підозрюваного у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері.

Третій підозрюваний у справі про отруєння Сергія Скрипаля також був агентом ГРУ та провів розвідку на місці перед операцією, повідомляє The Telegraph.

Працівник російської спецслужби приїхав до Солсбері до того, як інші учасники замаху привезли туди нервово-паралітичну речовину Новачок.

Отримані дані він передав Руслану Бошірову та Олександру Петрову, що є основними підозрюваними у справі.

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Третій учасник замаху міг повідомити колегам деталі розташування будинку Скрипаля і розповісти, якими дверима той користується для входу та виходу.

За даними видання, поліція та британські спецслужби вже знають ім’я третього підозрюваного, проте поки тримають його в секреті.

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