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Суд Румунії визнав гей-пари сім’ями

Конституційний суд Румунії постановив, що гей-пари повинні мати рівні з гетеросексуалами сімейні права.

Конституційний суд Румунії постановив, що гомосексуальні пари повинні мати такі ж права на приватне та сімейне життя, як і гетеросексуали, а також “у довгостроковій перспективі користатися юридичним визнанням своїх прав і обов’язків”.

Відповідне рішення суд ухвалив 27 вересня напередодні референдуму щодо визначення шлюбу, передає Euractiv.

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Референдум запланований на 6 і 7 жовтня, ним прагнуть обмежити конституційне визначення сім’ї як шлюбу між чоловіком і жінкою.

До слова, Amnesty International уже розкритикувала референдум, заявивши, що він порушить міжнародні стандарти в галузі прав людини та спричинить гомофобні дискримінації.

Не так давно ми писали про весілля хокеїсток збірних США та Канади.

Фото: Lisa F. Young/Dreamstime

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