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Зіткнення у Барселоні: демонстранти закидали поліцію фарбами

У Барселоні відбулися зіткнення прихильників незалежності Каталонії з поліцейськими. У результаті постраждали 24 людини.

Про це повідомляє The Associated Press.

Шість осіб було затримано.

Протестуючі зібралися, щоб перешкодити іншій демонстрації – на підтримку дій поліції, яка намагалася рік тому під час референдуму перешкодити голосуванню за незалежність.

Поліцейські вишикувалися, щоб перекрити шлях демонстрантам. Зіткнення почалися після того, як прихильники незалежності почали кидати в опонентів фарбу.


Читайте: Каталонія і Донбас. Що спільного та як відреагує Україна

До речі, раніше Факти ICTV писали про 5 міфів про Каталонію, які прив’язують до України.

ФОТО: Jordi Borràs/Twitter

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