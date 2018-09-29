У Барселоні відбулися зіткнення прихильників незалежності Каталонії з поліцейськими. У результаті постраждали 24 людини.
Про це повідомляє The Associated Press.
Шість осіб було затримано.
Протестуючі зібралися, щоб перешкодити іншій демонстрації – на підтримку дій поліції, яка намагалася рік тому під час референдуму перешкодити голосуванню за незалежність.
Поліцейські вишикувалися, щоб перекрити шлях демонстрантам. Зіткнення почалися після того, як прихильники незалежності почали кидати в опонентів фарбу.
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До речі, раніше Факти ICTV писали про 5 міфів про Каталонію, які прив’язують до України.
ФОТО: Jordi Borràs/Twitter
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