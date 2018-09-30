Президент США Дональд Трамп вважає, що деякі країни мають платити за військову підтримку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що багаті країни мають платити за військову підтримку Америки, передає Deutsche Welle.

– Коли мова йде про багаті країни, такі як Саудівська Аравія, Японія, Південна Корея, до чого фінансувати їх армії? Вони будуть нам платити. Проблема в тому, що їх про це ніхто ніколи не питав, – сказав Трамп.

За словами президента США, йому повідомили американські генерали про те, що Вашингтон платить за деякі країни, оскільки вони є союзниками США.

Нинішню ситуацію Трамп характеризує як “погану торговельну угоду і погану військову угоду”.

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До слова, у США заявили, що можуть влаштувати морську блокаду російським суднам.