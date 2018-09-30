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Трамп хоче від союзників оплати за військову підтримку

Президент США Дональд Трамп вважає, що деякі країни мають платити за військову підтримку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що багаті країни мають платити за військову підтримку Америки, передає Deutsche Welle.

– Коли мова йде про багаті країни, такі як Саудівська Аравія, Японія, Південна Корея, до чого фінансувати їх армії? Вони будуть нам платити. Проблема в тому, що їх про це ніхто ніколи не питав, – сказав Трамп.

За словами президента США, йому повідомили американські генерали про те, що Вашингтон платить за деякі країни, оскільки вони є союзниками США.

Нинішню ситуацію Трамп характеризує як “погану торговельну угоду і погану військову угоду”.

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До слова, у США заявили, що можуть влаштувати морську блокаду російським суднам.

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