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У Македонії розпочався референдум щодо зміни назви країни

Сьогодні у Македонії розпочався референдум, на якому голосують за зміну назви країни.

Македонія

У Македонії сьогодні розпочався референдум, на якому голосують щодо зміни назви країни на Республіку Північна Македонія, повідомляє Balkan Insight.

Питання на референдумі звучить наступним чином: Чи підтримуєте вступ до ЄС і НАТО, погоджуючись із договором між Македонією та Грецією?

Аби результати референдуму мали силу, на нього повинні прийти більше 50% виборців. Противники референдуму бойкотують голосування.

До бойкоту приєдналися, зокрема, позиційна партія Об’єднана Македонія та президент Герге Іванов.

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Навіть у випадку успішного голосування, остаточне рішення залишається за парламентом, де для ухвалення рішення знадобиться дві третини депутатських голосів.

Нагадаємо, Греція і Македонія підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

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