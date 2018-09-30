Сьогодні у Македонії розпочався референдум, на якому голосують за зміну назви країни.

У Македонії сьогодні розпочався референдум, на якому голосують щодо зміни назви країни на Республіку Північна Македонія, повідомляє Balkan Insight.

Питання на референдумі звучить наступним чином: Чи підтримуєте вступ до ЄС і НАТО, погоджуючись із договором між Македонією та Грецією?

Аби результати референдуму мали силу, на нього повинні прийти більше 50% виборців. Противники референдуму бойкотують голосування.

До бойкоту приєдналися, зокрема, позиційна партія Об’єднана Македонія та президент Герге Іванов.

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Навіть у випадку успішного голосування, остаточне рішення залишається за парламентом, де для ухвалення рішення знадобиться дві третини депутатських голосів.

Нагадаємо, Греція і Македонія підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.