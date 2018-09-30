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У США допустили можливість морської блокади РФ

У США заявили, що можуть влаштувати морську блокаду російським суднам.

Військовий корабель

Міністр внутрішніх справ США Раян Зінке заявив, що американський флот може влаштувати морську блокаду російським суднам, які займаються постачанням енергоносіїв на Близький Схід, передає Washington Examiner.

Зінке додав, що присутність Москви у близькосхідному регіоні пояснюється продажем нафти, від якої залежить економіка РФ.

Можливості флоту США дозволяють блокувати морські шляхи, щоб Росія не змогла контролювати ринок енергоносіїв на Близькому Сході так, як вона контролює його в Європі.

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До слова, на узбережжі Азовського моря пройшли масштабні навчання з відбиття і стримування можливої ​​агресії з моря.

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