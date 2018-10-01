Трамп приїхав на Генасамблею ООН разом з дружиною Меланією. Після короткого спілкування з журналістами вийшов на трибуну і почав виступ з компліменту самому собі.

Трамп критикував керівництво Ірану і хвалив лідера Північної Кореї, говорив про Сирію і лише один раз згадав про Росію у контексті будівництва газогону Північний потік-2 до Німеччини.

Експерти очікували, що президент США у виступі засудить отруєння Скрипаля у Солсбері російськими спецслужбами. Проте він промовчав. Тема Росії програшна для нього і республіканців напередодні виборів у Конгрес. Попри це США продовжують затягувати на шиї Кремля санкційний зашморг і вводять нові обмеження до 12-ти російських компаній.

На відміну від Трампа, дуже жорстко пройшлась по діях Кремля Тереза Мей. Прем’єр-міністр Великобританії назвала огидним отруєння Скрипаля та його доньки.

Порошенко виступив з конкретною пропозицією – розгорнути миротворчу місію на тимчасово окупованій території Донбасу під егідою ООН.

Не обійшлось і без курйозів. У будівлі ООН весь час за Порошенком бігали російські журналісти – намагаючись влаштувати провокації, але отримали відсіч.

Очільник Кремля взагалі в США не прилетів, а відправив віддуватись Лаврова, який у черговий раз продемонстрував дипломатичне невігластво.

Росіяни теж говорять про миротворчу місію на Донбасі, але на своїх умовах. Вони хочуть щоб блакитні шоломи контролювали лише лінію розмежування, а значить російські військові нікуди не подінуться.

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Тому знову виходить патова ситуація, але вихід є – вважають дипломати, – на Путіна треба продовжувати тиснути санкціями та ізоляцією.

Окрім війни на Донбасі на Генасамблеї говорили про ситуацію в Сирії, ядерні загрози, глобальне потепління, проблеми голоду у світі, але чи не найбільша увага була прикута до виступу прем’єр-міністра Нової Зеландії.

Джасінда Ардерн прилетіла в США разом із чоловіком та тримісячною донькою. Прем’єрка пояснила, що продовжує годувати дівчинку грудьми. Джасінда стала першою главою держави, яка відвідала засідання Генасамблеї ООН з немовлям.

До слова, Мей з трибуни ООН пригрозила Путіну “жорсткими заходами”.