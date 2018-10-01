На сході Китаю, в місті Цзянь демонтували міст довжиною в понад 1,5 кілометра.

Про це повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа.

Загальна довжина мосту становить 1577 метрів.

Відомо, що міст контрольовано демонтували, щоб звільнити місце для будівництва більш високої та широкої естакади.

1,577-meter-long bridge demolished within seconds in controlled explosion. The bridge was evaluated as unsafe due to increasing traffic pic.twitter.com/FCgydzgwUA — China Xinhua News (@XHNews) 30 сентября 2018 г.

На думку місцевої влади, характеристики мосту вже не відповідають вимогам дорожнього руху в місті зі стрімко зростаючим населенням.

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Нагадаємо, в Києві розпочався капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.