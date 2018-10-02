Росія повинна припинити розробку забороненої ракетної системи, інакше США спробують знищити її до того, як вона почне функціонувати.

Про це заявила посол США в НАТО Кей Бейлі Хатчінсон, пише The Guardian.

Сполучені Штати вважають, що Росія розробляє ракетну систему наземного базування з порушенням договору часів холодної війни, що може дозволити Москві нанести ядерний удар по Європі в мінімальні терміни. Москва заперечувала подібні порушення.

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Хатчінсон зазначила, Вашингтон як і раніше націлений на дипломатичне вирішення, проте готовий розглянути можливість військового удару, якщо Росія продовжить розробляти ракетну систему середньої дальності.

– У такому разі ми будемо розглядати можливості ліквідувати (російську) ракету, яка здатна завдати удару по будь-якій з наших країн, – заявила вона на прес-конференції.

– Контрзаходи матимуть на увазі знищення ракет, що розробляються Росією в порушення договору. Вони попереджені, – додала Хатчінсон.

Водночас, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова різко відреагувала на заяву США.

– Таке враження, що люди, які роблять подібні заяви, не усвідомлюють ступінь своєї відповідальності і небезпеки агресивної риторики, – заявила вона.

– Хто уповноважив цю даму робити подібні заяви? Американський народ? В курсі обивателі у США, що оплачувані з їхньої кишені так звані дипломати ведуть себе агресивно і деструктивно? Що стосується суті питання, то наші військові експерти дадуть розгорнуту відповідь, – підсумувала Захарова.

Нагадаємо, у США допустили можливість морської блокади РФ.

Фото: Jonathan Simcoe/Unsplash