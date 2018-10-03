Російський уряд готує свій проект дедоларизації російської економіки.

Про це повідомило видання The Bell з посиланням на свої джерела, знайомі з ходом обговорень.

За інформацією ресурсу, через один-два тижні його повинен затвердити російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв. Законопроект готується “за мотивами” плану глави ВТБ Андрія Костіна, який той представив Володимиру Путіну в липні, пише видання.

Зокрема, Костін запропонував низку заходів, спрямованих на розширення використання рубля в міжнародних розрахунках, і просив їх підтримати. За його словами, президент РФ “в цілому” підтримав його пропозицію з дедоларизації російської економіки.

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Про повну відмову від долара мови не йде. На поступову дедоларизацію, за оцінкою глави ВТБ, піде, як мінімум, п’ять років.

Як повідомлялося, у середині вересня в Росії купували долар дорожче, ніж за 70 рублів.