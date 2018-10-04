Авто офіцера російської розвідки Олексія Моренця зареєстроване на адресу військової частини №26165 – підрозділ ГРУ, пов’язаний із хакерськими атаками.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat и The Insider.

Саме на адресу військової частини №26165 зареєстровані автомобілі 305 співробітників, серед яких і виявлений європейськими спецслужбами ГРУшник Олексій Моренець.

Журналістам вдалося це з’ясувати у відкритій базі Головного управління по забезпеченню безпеки дорожнього руху МВС Росії.

Усі ці співробітники вказані з усіма паспортними даними та мобільними телефонами, багато – із зазначенням цієї військової частини як місця роботи.

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– По суті це означає, що будь-яка людина з доступом до бази Головного управління по забезпеченню безпеки дорожнього руху МВС РФ (а це одна з найдоступніших баз даних в Росії) може отримати імена, паспортні дані та мобільні телефони декількох сотень співробітників ГРУ. Причому не простих співробітників, а службовців саме тієї самої військової частини, яку звинувачували в найскандальніших хакерських атаках останніх років, – зауважують журналісти.

Раніше уряд Нідерландів повідомив, що у квітні вислали з країни чотирьох співробітників ГРУ Росії, які причетні до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї ОЗХЗ.