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$2 млрд за місяць: росіяни масово забирають валюту з держбанків

Росіяни через загрозу санкцій масово забирають валюту з рахунків у вітчизняних банках.

Приватні клієнти Сбербанку через загрозу санкцій у вересні забрали з валютних рахунків майже 2 мільярди доларів (130 мільярдів рублів), повідомляє Reuters з посиланням на фінзвітність банку.

При цьому аналітики Frank RG оцінюють відтік валютних депозитів за місяць у 900 мільйонів доларів.

Таким чином, як пише The Bell з посиланням на звіти аналітичних компаній, через загрозу американських санкцій проти державних банків, в результаті яких можуть бути заморожені доларові платежі, їхні клієнти в серпні і вересні забрали з валютних рахунків не менше 6 мільярдів доларів.

Агентство Bloomberg, ґрунтуючись на дані ЦБ і дослідницької компанії Frank RG, в кінці вересня оцінювало відтік з валютних депозитів фізосіб у 1,5 мільярда доларів, з яких 1,2 мільярда припали на Сбербанк.111

Відповідно до огляду Fitch за серпень, корпоративні та приватні клієнти державних банків у серпні забрали зі своїх валютних рахунків близько 5,1 мільярдів доларів. Більшу частину коштів, за підрахунками Fitch, забрали з валютних рахунків Сбербанку (2,9 мільярда доларів – 3,6% від коштів клієнтів в іноземній валюті), ВТБ (2,6 мільярда – 5,9%) і Газпромбанку (1,1 міллліарда – 5,2%). Водночас приплив валюти в іноземних банках склав 1,4 мільярда доларів (більше за інших – у Росбанку і Райффайзенбанку).

Нагадаємо, через звинувачення Кремля у кібератаках різко здешевшали рубль, акції російських компаній та державні облігації Росії.

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