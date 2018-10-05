Президент Росії Володимир Путін і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді підписали контракт на поставку російських зенітних ракетних комплексів С-400 для Нью-Делі.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Дмитро Смирнов.

Інформацію також підтвердив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

Раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомляв, що сума операції складе понад 5 мільярдів доларів. Контракт передбачає поставку п’яти полків.

Про те, що індійський уряд прийняв остаточне рішення про покупку російських зенітних ракетних комплексів С-400, повідомлялося наприкінці вересня. Системи Тріумф (найменування експортної версії) повинні бути поставлені в Індію протягом п’яти років. Вказувалося, що країна закупить ЗРК на 5,43 мільярда доларів.

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До речі, С-400 Тріумф – російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності. Призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. Прийнята на озброєння у Росії у 2007 році.