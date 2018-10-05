Справжнє ім’я Олександра Петрова, підозрюваного в отруєнні Сергія Скрипаля, журналісти назвуть на засіданні парламенту Великої Британії 9 жовтня.

Журналісти з Bellingcat назвуть справжнє ім’я Олександра Петрова – другого підозрюваного в отруєнні Сергія Скрипаля – на засіданні британського парламенту.

Згідно з анонсом, засідання відбудеться 9 жовтня в одному з комітетів Палати громад Великої Британії за участю депутата, члена комітету із закордонних справ Роберта Селі.

За словами Селі, основною метою зустрічі стане надання “контексту” щодо дій російських спецслужб.

– Я не збираюся розповідати жодні подробиці, я боюся зараз. Але, сподіваюся, це дійсно буде вартим того, щоб піти туди, – зазначив він.

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Нагадаємо, Руслан Бошіров та Олександр Петров – головні підозрювані в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері.

Пізніше стало відомо, що справжнє ім’я “Бошірова” – Анатолій Чепіга. Факти ICTV вже зібрали всю інформацію про нього.

Фото: Скріншот відео/Russia Today