Для США і ЄС важливо продовжувати політику санкцій і тиску на Росію, переконана Кондоліза Райс, екс-радник президента США з питань безпеки і 66-й державний секретар США.

Про це Кондоліза Райс заявила в інтерв’ю журналу Новое Время, коментуючи питання про те, як довго ще Росія буде “тестувати межі дозволеного” – з урахуванням агресії в Україні та застосування нервово-паралітичного речовини Новачок в британському Солсбері, передає УНІАН.

– Я вважаю, що ці межі вже перейдено, – підкреслила Райс. – На щастя, ми з нашими європейськими союзниками змогли домовитися про колективні санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і дії на Донбасі. І, я думаю, важливо продовжувати.

Зокрема, додала екс-держсекретар США, важливо знайти спосіб “відмовитися від російського газу і Північного потоку-2”, будівництво якого вона назвала “не дуже гарною ідеєю”.

Райс також зазначила, що в контексті стримування Росії необхідною є і підтримка української армії з боку країн Заходу, зокрема США.

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– У цьому плані я підтримую озброєння українських військових, підтримую дислокацію добре озброєних батальйонів НАТО в Польщі та країнах Балтії. Російський уряд уже перетнув усі можливі червоні лінії і заслуговує адекватної відповіді, – резюмувала вона.

Нагадаємо, 4 жовтня уряд Нідерландів повідомив, що у квітні вислали з країни чотирьох співробітників ГРУ Росії, які причетні до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї ОЗХЗ.

У цей же день США пред’явили звинувачення в кібератаках семи співробітникам ГРУ.

У свою чергу Канада також звинуватила Росію в кібератаках і спробах “підірвати міжнародний порядок”.