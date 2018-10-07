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Довгих років в’язниці: у Петербурзі пройшла акція на честь дня народження Путіна

У Санкт-Петербурзі (Росія) пройшла акція приурочена до дня народження президента РФ Володимира Путіна.

Учасники акції розгорнули банер з написом Довгих років в’язниці, повідомляє Медіазона.

Протестуючі перекрили вулицю Повстання, запалили фаєри і розгорнули банер. Акція, приурочена до дня народження Володимира Путіна, якому сьогодні виповнюється 66 років.

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Поліція затримала 4 чоловік. Однак, повідомляє журналіст Медіазони, як мінімум один із затриманих не має відношення до акції.

Раніше Факти ICTV писали, що росіяни повинні самі дбати про гідну пенсію і відкладати частину заробітків, а “не тільки розраховувати на державу”.

Фото: Медіазона

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