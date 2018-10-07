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Велика Британія і Німеччина поставили РФ під загрозу нових санкцій

Велика Британія і Німеччина розглядають нові заходи, які могли б вплинути на поведінку Росії після того, як стало відомо про нові кібератаки з боку російської військової розвідки.

Санкції проти РФ

Про це повідомляє Bloomberg.

– Ми повинні бути готовими вжити заходів самі, або, бажано, в злагоді з союзниками, – заявив де-факто заступник прем’єр міністра Сполученого Королівства Девід Лідінгтон.

За словами головного речника канцлера Ангели Меркель Стефена Зіберта, додаткові санкції проти Росії обговорюються між Німеччиною та її європейськими партнерами.

Ці коментарі свідчать про ескалацію напруженості у стосунках з Кремлем, що прийшлася вже у наступний день після того, як США висунули звинувачення семи російським громадянам у вчиненні спроби хакерської атаки, а Британія та Нідерланди заявили, що попередили операції чотирьох ймовірних російських агентів.

Читайте: Санкції США: під удар потрапили ще 12 компаній РФ

– Німецький уряд майже впевнений, що російська військова розвідка стоїть за останніми атаками , – заявив Зіберт.

Нагадаємо, Україна ввела нові санкції проти компаній РФ

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