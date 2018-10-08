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Як ГРУ підставило Путіна – Bloomberg

ЗМІ звернули увагу на роздратованість Володимира Путіна через провал шпигунських операцій ГРУ проти Заходу та міжнародних організацій.

Російський президент Володимир Путін роздратовано відкидає звинувачення у причетності шпигунів ГРУ до спроби вбивства на британській території, а також організації кібератак за кордоном.

Але під цими запереченнями ховається відчутна стурбованість цілим каталогом сміховинних проколів горезвісної військової розвідки Росії, пише Bloomberg, передає УНІАН.

Свіжі звинувачення з боку Нідерландів, Великої Британії та США в тому, що агентів ГРУ було спіймано на гарячому під час спроб зламати один з органів ООН, можуть дати поштовх введенню нових санкцій проти Росії.

Ще навіть до останніх звинувачень Путін уже демонстрував своє роздратування роботою власних шпигунів. Він зробив дуже їдкий коментар, погодившись із главою зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним, чиє відомство традиційно ворогує з ГРУ, який сказав, що атака в Солсбері була проведена так непрофесійно, що це просто не могли бути російські агенти.

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– Путін добре розуміє, що його підставили його ж власні спецслужби, – сказав Bloomberg екс-агент КДБ Олексій Кондауров.

– Його емоційні публічні реакції говорять самі за себе: він стурбований і розсерджений, – додав він.

Нагадаємо, 4 жовтня уряд Нідерландів повідомив, що у квітні вислали з країни чотирьох співробітників ГРУ Росії, які причетні до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї ОЗХЗ.

У цей же день США пред’явили звинувачення в кібератаках семи співробітникам ГРУ.

У свою чергу Канада також звинуватила Росію в кібератаках і спробах “підірвати міжнародний порядок”.

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