День народження Путіна – це вже традиційно майже національне свято росіян.

Та доступ до Путіна отримають лише обрані. Як от Сільвіо Берлусконі, що сповістив – летить у Москву вітати “дорогого друга”.

Готують царю і перші подарунки. Художниця Романовська, яка кілька років тому малювала Путіна власними грудьми, тепер використала червону помаду.

То ж головною залишалася інтрига: де ж він святкуватиме і з ким. ЇЇ традиційно розвіяв прес-секретар Пєсков – із рідними, близькими та друзями.

Класична краватка, сорочка, піджак вільного крою. Так він виглядав ще до цієї щорічної Путіноманії.



Мати Ксенії Собчак Людмила Нарусова пригадує, її чоловіка вже тоді попереджали колишніх агентів не буває.

Такий талант помітили і в Кремлі. Він переїде у Москву спочатку, щоб очолити Адміністрацію Президента Єльцина, згодом ФСБ. А ось той, хто порадив Єльцину наступника – колишній друг Путіна Сергій Пугачов.

Таким от лібералом, простим російським хлопцем його показували з усіх телеекранів під час першої передвиборчої компанії.

Головний образ першої і другої кампанії – непримиренний борець з терористами. Такий собі комісар Катані із популярного серіалу Спрут.

Коли терористів майже всіх покарали – він став мочить зрадників та ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх. З Путіна почали ліпити образ супергероя-мачо. Він із ключкою на льоду, а трус, як відомо у хокей не грає. Пропаганда активно популяризує борцовське минуле Путіна.

Зробити мужнє фото на коні. Завдання не з простих. Головне, щоб скакун був не норовливий. Тому для Путіна їх ретельно перевіряють.

Путін – мисливець, Путін – рибалка. В боліді, в кабіні винищувача.

Доходитиме до абсурду. Путін рятує від вимирання амурських тигрів. Він і у небі, і під водою, в батискафі і з аквалангом. Ну що тут скажеш – не президент, а справжній Індіана Джонс.

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Він легко позбавлятиметься старих друзів, які продовжували демонструвати, що на рівних з президентом. Сергію Пугачову, який познайомився з Путіним ще у Пітері, довелося тікати за кордон.

Змінювався не лише образ Путіна, від простого хлопця з команди демократа Собчака до “Собирателя земель русских”, який покаже Заходу кузькіну мать.

Змінюватиметься і його обличчя. З віком він не старішатиме, а навпаки. Експерти підозрюють, що були численні пластичні операції. Його запідозрять навіть у використанні двійників. І у маніпуляціях зі зростом. Офіційно він заявлений – 170 см, але на фото Путін фактично одного зросту з Медвєдєвим, а це 162 сантиметри.

Комплекс маленької людини породжуватиме неймовірні дизайнерські фантазії. Взуття на високих підборах або дивного крою штани. Путіна неодноразово підловлювали у дивному вигляді. З президентом Франції Макроном, з Трампом. І навіть з Лукашенком, зріст якого 190 сантиметрів, тобто бацька щонайменше на 20 сантиметрів вищий за Путіна, а на фото і не скажеш.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін роздратовано відкидає звинувачення у причетності шпигунів ГРУ до спроби вбивства на британській території, а також організації кібератак за кордоном.