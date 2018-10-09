Чоловік Оксани Решетнікової Юрій знайшов оголошення про роботу в інтернеті і полетів у Туреччину працювати на катері. За кілька днів він перестав виходити на зв’язок. Виявилось, що він вже у грецькій в’язниці. Його засудили на 25 років за перевезення нелегалів. Як же моряки потрапляють у злочинні схеми по перевезенню біженців?



За перевезення біженців у Греції дають від 10 до 25 років, але є випадки засудження і до… тисячі років позбавлення волі. Зазвичай у човнах по 60-80 людей. Грецію біженці заполонили. В країні створенні численні табори і нові мігранти прибувають кожного дня.

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В Греції дуже багато маленьких островів, які зловмисники в основному й використовують для переправки нелегалів з Азії до Європи. Зазвичай вночі вони підпливають до берега, починають висаджуватись, у цей момент їх і затримує грецька поліція. Після перевірки документів часто виявляється, що за штурвалом цих катерів знаходяться громадяни України.

Існує кілька схем. Українських моряків запрошують на роботу в Туреччину. З Києва чи Одеси вони летять в Бодрум. У навколишніх портах працюють на яхтах, а потім їх примушують брати на борт біженців і везти на територію Греції. Є інша схема. Українські моряки прилітають безпосередньо в Грецію. Вже тут їх примушують садити на човни біженців і тримати курс на Італію. Це наступний пункт у ланцюгу незаконної міграції.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Папа Римський попросив приймати більше біженців