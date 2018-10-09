До кінця року Польща збирається підписати нові контракти на придбання газу.

Віце-голова Польської нафтогазової компанії Мацєй Возняк заявив, що країна підпише нові контракти на придбання газу, які стануть дешевшими за угоду з РФ, повідомляє Польське радіо.

Два договори, які будуть підписані до кінця 2018 року, є довгостроковими. Нові поставки газу будуть значно дешевшими.

– Я говорю про вартість транспортування до Польщі, тобто газ, перевезення, розвантаження – ця сировина буде дешевшою, ніж та, яку нині Польщі пропонує Газпром, конкурентоспроможною щодо російського газу, – сказав Возняк.

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До слова, у разі запуску газопроводу Північний потік-2, Україна спробує домогтися компенсації у розмірі $12 млрд.