Маленьке містечко Петрич, на кордоні Болгарії, Греції та Македонії. Тут жила Вангелія Гуштерова.

В будинку все так, як було і за часів Ванги. Біля її дверей завжди була черга. Люди записувалися на місяць вперед.

Її пророцтва справджувались з неймовірною точністю. Вона передрікає перебудову в СРСР.

Підуть з постів важливі керівники. Прийдуть також нові диктатори. Чекайте змін, великих змін до кращого.

Також трагедію 11 вересня у США, коли терористи спрямували літаки на вежі-близнюки.

Страх, страх! Браття американські падуть, закльовані птахами залізними.

Її часто питали: Як? Як вона бачить минуле та майбутнє?

Вона казала, що бачить мертвих. А ще говорила про голос, який йде із середини.

Цей голос завжди поруч зі мною присутній. І вчора, і сьогодні, і завтра. Перший раз я його почула перед війною, у 41-му. Раптом каже, слухай, що я тобі скажу. Завтра починається війна.

А зародився цей голос, коли їй було лише 12 років.



Звичайна прогулянка маленької дівчинки Вангелії закінчилася трагедією. Піщана буря підняла її над землею і закрутила. До очей потрапило настільки багато піску, що з часом Вангелія повністю втратила зір.

З тих пір, як казали, у Ванги відкрився внутрішній зір. До неї зверталися не тільки звичайні люди, а й багаті та знамениті.

В чому ж секрет дару Ванги?

Розгадати його намагалися і за життя провидиці, і після її смерті.

Нешка Робева – головний тренер болгарської збірної з художньої гімнастики. Вони з Вангою були подругами. Нешка каже, провидиця ніколи не говорила прямо. Тільки з часом ти розумієш, що ж вона мала на увазі.

Офіційно комуністична влада Болгарії здібності Ванги не визнавала.

Але, не визнаючи Вангу, влада не упустила шанс заробити на ній. Іноземці за візит платили 50 доларів. Місцеві удвічі менше. І навіть більше, Вангелію Гуштерову зробили старшим науковим співробітником в одному з інститутів. Вона була просто під ковпаком у спецслужб.

Дар віщування обмежив її свободу. У Ванги був вимкнений закордонний телефонний зв’язок. Одного разу вона захотіла поїхати до, здавалось би, дружньої Москви. Але навіть туди її не випустили.

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Вже понад 20 років після смерті. Але й досі багато хто намагається розгадати феномен Ванги.

Та очікує підтвердження її прогнозів. Вона напророчила, що Китай стане світовим лідером. Та сказала дивну фразу про нафту.

Люди перестануть видобувати нафту. А земля отримає відпочинок.

Коли ж закінчиться війна на Донбасі?

Сама Ванга про це не згадувала. У Лондоні живе учениця Ванги – Ваня Станєва.

Сьогодні вона сказала про майбутнє України.

Прийде час, коли відносини між Україною і Росією налагодяться. Війна припиниться через 2, 2,5 роки.

Ванга померла в той самий час, який сама собі і напророчила.

У клініці, де лікувалася партійна верхівка Болгарії. Містична історія – пророчиця починає задихатися, лікарі намагаються поставити дихальну трубку. Але раптом вимикається світло. Запасний генератор запрацює лише через декілька хвилин. Саме в ці хвилини і помирає Вангелія Гуштерова.

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