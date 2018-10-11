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Аварія ракети Союз: з’явилося відео та перша версія

У мережі опублікували відео моменту аварії російської ракети Союз.

Запуск ракети

В Youtube опублікували відео, на якому можна побачити момент аварії російської космічної ракети Союз МС-10.

На кадрах видно, як ракета-носій набирає висоту, але в якийсь момент відбувається вибух і в повітрі з’являється білий слід.

Корабель мав доставити на МКС російського космонавта Олексія Овчініна та астронавта НАСА Ніка Хейга, які мали провести серію експериментів.

Читайте: В Японії ракета вибухнула відразу після старту

Одна з основних версій аварії – погане кріплення блоку. Наразі Росія призупинила пілотовані запуски ракет.

Нагадаємо, екіпаж ракети Союз МС-10 після аварії приземлився у Казахстані.

Відео: Berny Lee

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