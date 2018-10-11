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Для чого Газпром блокував відео Слєпакова про Петрова и Боширова

Минулого тижня соцмережі здивувало відео і пісня російського коміка та сценариста Семена Слєпакова про агентів ГРУ Петрова і Боширова. Для чого артист написав цю провокаційну пісню, та до чого тут Газпром?

Про це розповів шеф-редактор Ранку у великому місті Костянтин Ігнатчук.

У пісні він обіграє інтерв’ю горе-шпигунів ГРУ під оперативними псевдонімами Петров та Боширов, яке вони дали головному редактору пропагандистського каналу Russia Today Маргариті Симонян.

Ролик, який злили у мережу, почали блокувати спеціалісти холдингу Газпром-медіа. Чому вони цим зайнялися?

Російські блогери накопали, що пісню про Петрова і Боширова Слєпаков передусім відправив на затвердження в Газпром-медіа. І там добро на ролик не дали.

У Росії є багато невдоволених режимом. І тому ролик виконую подвійну функцію – локальну та стратегічну.

Локальна функція – це скандал із провалом агентів ГРУ перевести на жарт, примусити сприймати цю історію несерйозно, аби вона скоріше забулася. Стратегічні – створити враження, що в Росії все ще є свобода слова, що є віддушина, в яку можна, так би мовити, випустити пару.

Крім того, масове поширення такого контенту дозволить спецслужбам виявити нелояльних і взяти їх на олівець. Ну і ще одна мета – перетворити провал на перевагу.

Більше дивіться у відео.


Читайте: Скандал з ГРУшниками Путіна в одній карикатурі

До речі, у Хмельницькій області СБУ викрила агента ФСБ. 

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