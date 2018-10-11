Росія має підтримку своєї ідеології у всіх країнах Європи. Факти ICTV розповідають, як Росія лобіює свої інтереси у Європі, до чого це призводить і чи загрожує Україні.

Нещодавно, 7 жовтня, у Латвії проходили парламентські вибори. Проросійська партія Злагода перемогла, отримавши 19,9% голосів.

І якщо Латвія була однією з тих країн, які підтримували Україну, то зараз її курс може кардинально змінитись.

В той же день вибори до президіуму проходили в Боснії і Герцеговині. Там перемогу отримав Мілорад Додік –проросійський націоналіст, що пропонує відділити сербську частину від решти Боснії.

На фоні збільшення проросійських партій у Європі, Факти ICTV аналізують, яку загрозу можуть нести російські лобісти.

Друзі Кремля

В Європейських країнах завжди були присутні громадські організації та партії, які лобіюють російські інтереси. При чому їх концентрація розповсюджується ближче до Російського кордону. Зокрема у таких країнах, як Польща, Угорщина, Болгарія, Латвія, Естонія.

У Франції представницею проросійських інтересів є лідер партії Національний фронт Марін Ле Пен . Під час виборів 2017 року її партія отримала кредит на 9 млн євро у російському банку. Передвиборча кампанія Ле Пен передбачала вихід Франції з Євросоюзу.

представницею проросійських інтересів є лідер партії Національний фронт . Під час виборів 2017 року її партія отримала кредит на у російському банку. Передвиборча кампанія Ле Пен передбачала вихід Франції з Євросоюзу. У Німеччині російські настрої відкрито демонструє партія Альтернатива для Німеччини , що представлена в парламенті. Вони підтримують зняття санкцій з Росії. Під час виборів у 2016 році німецькі ЗМІ писали про фінансування партії російським урядом.

російські настрої відкрито демонструє партія , що представлена в парламенті. Вони підтримують зняття санкцій з Росії. Під час виборів у 2016 році німецькі ЗМІ писали про фінансування партії російським урядом. Чеський президент Мілош Земан не приховує своєї дружби з Путіним. Він критикує санкції проти Росії та пропонував виплатити Україні грошову компенсацію за анексію Криму, пробачивши Росію.

Факти ICTV писали про взаємовигідну співпрацю Угорщини та Росії.

З Росією готові співпрацювати багато країн. Хтось газопроводи з нею будує, хтось займається іншими проектами, хтось потребує її допомоги на Близькому Сході. Європа дала зрозуміти – санкції, санкціями, але там, де вигідно, буде співпрацювати, – зазначив Микола Капітоненко з Міжнародного центру перспективних досліджень.

Партії, що готові до співпраці з Росією, мають радикальний напрям – ліві або ультра-праві, зовнішнє фінансування та потужну ідеологію.

Вигода Росії

Росія робить все, аби дестабілізувати ситуацію у Європейському союзі. Один з методів – проведення проросійських сил до влади європейських країн. Це зовнішній чинник.

Дестабілізувати ситуацію всередині організації Росія може через ПАРЄ, де тимчасово не може брати участь через санкції.

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Думки експертів щодо впливу Росії на європейські країни розділились. Капітоненко вважає, що Росія вже не така сильна як раніше, аби успішно просувати свої інтереси в Європі:

– Можливості Росії чимось маніпулювати зменшуються. Вона слабшає економічно та фінансово. Санкції, які накладені США і ЄС, призводять до того, що позиції Росії слабшають. Тому нам не треба уявляти Росію як великого маніпулятора.

Екс-міністр України Володимир Огризко впевнений, що Європа подолає російську пропаганду:

– Європа завжди долала ці перешкоди. Тому все “зійде на пси”. Це продемонструє, що не можна бути маріонетками Кремля, треба мати свою голову на плечах. Це люди, яких або купили, або “корисні ідіоти”, яких годують обіцянками. Але тут немає жодного шансу на успіх.

Однак, Тарас Качка, радник міністра закордонних справ, прогнозує збільшення проросійських сил Європи:

– Росія вже маніпулює на цьому. Це частина їх зовнішньої політики – будувати підтримку всередині тих країн, на які вона орієнтована.. Коло таких політиків буде зростати. Відповідно уряди будуть займати проросійські позиції.

Загроза для України

Хоч як Росія не намагається відстояти свої інтереси, найближчим часом маніпулювати в сторону України їй не вдасться, впевнений Капітоненко:

– Періодично в різних частинах Європи перемагають проросійські сили. Нам треба сприймати це як даність. Але межа проведена. Переконати європейців в тому, що Крим анексовано легально, або на Донбасі громадянська війна, не вдасться. Вони можуть чекати момент і спробують послабити санкції. Але це буде складно.

Це питання цивілізаційного вибору – або це цинічний гіперпрагматизм і дружба з тим, хто багатший і сильніший, або просування тих цінностей, на яких сучасна Європа базується. Ця дискусія всередині Франції, всередині Німеччини, всередині Латвії однакова, – підсумував Качка.

Напередодні виборів в Україні є загроза проходу до влади проросійських сил. В цьому питанні Україна не єдина – Росія просуває свої інтереси у всій Європі. У деяких країнах проросійські популісти вже прийшли до влади, у деяких представлені в парламенті.

Небезпека від російської пропаганди загрожує в першу чергу Євросоюзу. Якщо найближчим часом там не почнуть боротись, то Росія зможе регулярно дестабілізувати настрої ЄС, аж поки не поставить під загрозу існування організації.

Фото: dreamstime

Лілія Ященко