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На захист від РФ: США запропонували виділити $1 млрд

У сенаті Конгресу США представили новий законопроект, який направлений на боротьбу з російським впливом на ЄС.

США-Росія

У сенаті Конгресу США представили новий законопроект, який має на меті забезпечення енергетичної безпеки країн Європи та боротьба з впливом Росії, повідомляє РБК.

Закон про європейську енергетичну безпеку та диверсифікацію має надати США нові інструменти для боротьби зі шкідливим впливом РФ та сприяти створенню нових економічних можливостей.

– РФ поряд із хабарництвом, корупцією і пропагандою використовує своє панування на енергетичному ринку, щоб підірвати західні інститути та встановити в країнах Європи більш поступливі, податливі уряди, які не зможуть або не захочуть протистояти Росії або її президенту Володимиру Путіну, – йдеться у повідомленні.

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У законопроекті пропонується додатково виділити $1 млрд для стимулювання інвестицій державного та приватного секторів країни в енергетичні проекти Європи, що має знизити вплив Росії у регіоні.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда бачить загрозу для країн ЄС від запуску газопроводу Північний потік-2.

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