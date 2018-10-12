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Поцілунок і зіркові гості: топ-7 кадрів з весілля принцеси Євгенії

Сьогодні відбулося весілля принцеси Євгенії та підприємця Джека Бруксбенка. Факти ICTV зібрали найкращі кадри з церемонії.

Церемонія пройшла у Віндзорському замку, у каплиці Святого Георгія. Внучка королеви Єлизавети II зібрала велике свято на кілька сотень гостей, серед яких були не тільки члени королівської сім’ї, а й зірки: Наомі Кемпбелл, Кара Делевінь, Демі Мур та інші.

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Поцілунок і зіркові гості: топ-7 кадрів з весілля принцеси Євгенії / 7 фотографий

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