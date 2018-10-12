Онука королеви Єлизавети II, дочка принца Ендрю і Сари Фергюсон, принцеса Євгенія виходить заміж.
Друге за рік королівське весілля гуляють сьогодні у Вінздорі.
Онука королеви Єлизавети II, дочка принца Ендрю і Сари Фергюсон, принцеса Євгенія виходить заміж.
Обранцем принцеси став менеджер клубу Mahiki Джек Бруксбенк.
Пара познайомилася 8 років тому на гірськолижному курорті.
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Princess Eugenie, accompanied by her father, The Duke of York, arrives at the West Steps of St George’s Chapel. #RoyalWedding
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Наречена вже прибула до Вінздорського замку в розкішній білій сукні.
Весільна церемонія відбувається у каплиці Святого Георгія.
До слова, це вже друге за рік весілля у британській монаршій родині. Раніше весь світ спостерігав за весіллям принца Гаррі та Меган Маркл.