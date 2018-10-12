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Весілля принцеси Євгенії: 7 найстильніших гостей (ГОЛОСУВАННЯ)

Вінздор святкує друге за рік королівське весілля – заміж виходить принцеса Євгенія. Оберемо найстильнішого гостя свята?

У Вінздорі знову свято! Онука королеви Єлизавети II, дочка принца Ендрю і Сари Фергюсон, принцеса Євгенія виходить заміж.

Факти ICTV пропонують обрати найстильнішого гостя королівського весілля.

До речі, ви можете дивитися весілля принцеси Євгенії на Фактах ICTV.

Фото: Gareth Fuller, Jonathan Brady – WPA Pool/Getty Images

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