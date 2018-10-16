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Меган Маркл вагітна: який титул отримає первісток

Дружина принца Гаррі Меган Маркл вагітна. Стало відомо, який офіційний титул отримає дитина герцогів Сассекських.

Згідно з офіційним протоколом та указом короля Георга V 1917 року, титул принца чи принцеси можуть отримати лише рідні діти та онуки королеви Єлизавети II, пише Harper’s Bazaar.

Однак у 2012 році, коли герцогиня Кембриджська була вагітна принцом Джорджем, Єлизавета II видала новий патент, згідно з яким усі діти принца Вільяма можуть мати почесний титул принца та принцеси.

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Можливо, королева запровадить нові правила в королівському дворі та дозволить принцу Гаррі дати його первістку шанований титул.

В іншому випадку, діти Гаррі та Меган матимуть титули “леді” або “лорд” із прізвищем Маунтбеттен-Віндзор.

Нагадаємо, первісток принца Гаррі та Меган Маркл стане сьомим у списку спадкоємців британського престолу.

Раніше стало відомо, що дитина Меган Маркл і принца Гаррі з’явиться на світ навесні 2019 року.

Фото: Ian Vogler – Pool/Getty Images

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