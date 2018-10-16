Співзасновник корпорації Microsoft Пол Аллен помер на 66-му році життя. Причиною смерті став рак.

Пол Аллен помер 15 жовтня 2018 року в Сіетлі від ускладнень неходжкінської лімфоми.

Смерть співзасновника Microsoft і одного з найбагатших людей світу настала на 66-му році життя, повідомляє CNBC.

Нагадаємо, в 1975 році Пол Аллен і Білл Гейтс заснували корпорацію Microsoft.

Forbes оцінював статки Аллена в $20,3 млрд, що забезпечувало бізнесменові 44-е місце в списку найбагатших людей планети та 18-е місце в списку найбагатших американців.

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До слова, Білл Гейтс вже прокоментував смерть Пола Аллена, зауваживши, що “він заслужив значно більше часу, але його внесок у світ технологій житиме протягом майбутніх поколінь”.

Фото: Mark Wilson/Getty Images